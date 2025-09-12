◆パ・リーグロッテ９―１ソフトバンク（１１日・ＺＯＺＯマリン）大敗で３連敗を喫したソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）は、さばさばとした表情でリセットした。気持ちの切り替えは、試合中から。２回５安打４失点の大関を、わずか３０球で代えた。「あの展開でズルズル投げるよりは、スパッと切って。残りの試合を考えて」とダメージを回避。２番手の上茶谷が３回に４点を失い、一方的な展開になったが、残り１７試合を