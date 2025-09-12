◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）広島・小園の奮闘が”３度目の正直”となって、報われた。初回２死から３戦連続の初回先制打となる３号ソロ。９回に中村奨が勝ち越しソロを放ち、チームは３戦連続の逆転負けを免れた。ヒーローは先輩ドラ１に譲ったが、連敗を６でストップし「良かった。厳しい中ではあるけど（広島に）帰ってまた頑張りたい」と足取りも軽かった。希望の光を消すまいと、この日も