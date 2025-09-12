新型コロナの感染をきっかけに全身が動かなくなった岡谷市に住む19歳の女性。今月で丸3年となります。「元のように動けるようになりたい。」それが、今の願いです。今年は初詣にも行けませんでした。だからこの日、一番思い入れの強い日に合わせて神社へ向かいました。【母：笑子さん】「ゆき着いたよ～。ゆき～」あの日を境に、家族の支えがなければ、生活することができなくなりました。岡谷市に住む山田幸奈さん19