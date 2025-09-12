◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）阪神・大竹は感慨深げに虎党の「あと１球コール」を堪能していた。「いつも（守護神の）岩崎さんはこういう雰囲気で投げてるんだなって」。９回２死、最後は桑原を空振り三振。３安打で２３年７月５日（マツダ）以来２度目、本拠地で初めてシャットアウトした。今季チーム最短２時間１４分ゲームを勝利に導いたのは「テンポ感」。相手先発・石田裕と導き合うように