10日、キーウで取材に応じる松田邦紀前駐ウクライナ大使（共同）【キーウ共同】松田邦紀前駐ウクライナ大使が10日、キーウを訪問し共同通信の取材に応じた。ロシアとの戦闘終結後に欧米が提供するウクライナの「安全の保証」について「地上部隊派遣は難しいかもしれないが、財政支援やエネルギー協力など日本の強みを発揮できる分野は多い」と述べ、積極的に関与すべきだと訴えた。松田氏は、2014年に始まったウクライナ東部紛