5人組グループ・Aぇ! groupと関西ジュニア・西村拓哉が出演する、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とした実写映画『おそ松さん』第2弾のタイトルが、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に決定した。また、6人がふんする“6つ子”のビジュアルを使用したティザービジュアルと“おそ松節”がさく裂する特報映像が解禁された。【写真】第一弾は…Snow Manが最強の6つ子『おそ松さん』にAぇ! groupの末澤誠也