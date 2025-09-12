ウクライナ東部ドネツク州で無人機を扱う訓練をするウクライナ兵＝昨年12月（ゲッティ＝共同）【ベルリン、キーウ共同】ロイター通信は11日、ロシア無人機によるポーランド領空侵犯を受け、ポーランド軍がウクライナに要員を派遣し、ウクライナ軍から無人機撃墜訓練を受けることになったと報じた。関係者の話としている。ロシアの無人機攻撃に連日さらされているウクライナ軍から対処法について実戦的指導を受ける狙い。ポーラ