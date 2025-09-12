フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスは現地９月11日、移籍騒動が泥沼化していた日本代表MF中村敬斗が練習に復帰したと発表した。「７月中旬から欠場していた中村敬斗は、病気による休暇を終え、今朝レイモン・コパ・ライフセンター（練習場）に戻った。この日本代表選手は、レッド＆ホワイトのチームに復帰し、クラブでの最初の２シーズンと同様に、プロ意識と野心をもってランスのユニホームを守るという強い決意を、経営陣、