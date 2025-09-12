自宅で軟禁状態にあるブラジルのボルソナロ前大統領＝3日、ブラジリア（ロイター＝共同）【ブラジリア共同】ブラジル最高裁は11日、クーデター計画などの罪に問われたボルソナロ前大統領の判決公判を開き、判事1人が新たに有罪支持を表明した。判事5人のうち有罪判決支持が過半数の3人に達し、ボルソナロ氏が有罪となることが確実となった。量刑は12日に言い渡される見通しで、禁錮40年超となる可能性がある。検察は、2022年大