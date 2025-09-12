森⼭直太朗が、映画『風のマジム』主題歌である「あの世でね」のMVを公開した。◆森山直太朗 動画どこか懐かしくコミカルなタッチでありながら、⾒たことがあるようでない不思議な映像美が繰り広げられる。今回のミュージックビデオを監督したのは、森⼭直太朗の数多くの映像作品を⼿掛けている、盟友・番場秀⼀監督。実在するサーカス団・さくらサーカスが出演し、劇中では森⼭直太朗⾃