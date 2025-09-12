俳優の柚香光が11日に都内で行われた、ミュージカル『十二国記 −月の影 影の海−』製作発表会見に出席。「楽しんでいただける作品を作るんだと今、燃えております」と本作への熱い想いを語った。この日は、加藤梨里香、太田基裕、牧島輝、相葉裕樹、演出の山田和也も登壇した。【写真】柚香光、加藤梨里香、太田基裕、牧島輝、相葉裕樹らキャストが集結！『十二国記』は、小野不由美による大河ファンタジー小説。1991年に刊行