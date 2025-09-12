映画「スパイダーマン」シリーズのトム・ホランド（29歳）が、3年半にわたる禁酒生活を通じて「まるで新しいアイデンティティを得たようだ」と心境を語った。2022年に飲酒を絶ったトムは、エスクァイア誌のインタビューで「最高の気分だよ。まるで新しいアイデンティティになったみたいだ」と話す。スパイダーマン役で知られるトムはその後、ノンアルコールビールブランド「Bero」を立ち上げた。「本当に誇りに思っているよ。毎日