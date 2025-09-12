◇カーリング日本代表決定戦第1日（2025年9月11日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）一騎打ちとなった男子はSC軽井沢クがコンサドーレに2連勝し、代表決定に王手をかけた。18年平昌五輪出場経験のある40歳の山口は「自分たちのプレーができている」とうなずいた。第1戦は6―6の最終第10エンドに1点を奪って接戦を制し、第2戦は堅実にショットをつないで快勝した。ベテランと若手の融合で世界で戦えるチームを目指す軽井