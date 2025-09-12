北海道・帯広警察署は2025年9月11日、窃盗の疑いで音更町に住む介護士の女（20）を逮捕しました。女は7月22日午後2時前、帯広市東4条南16丁目の書店で、化粧水やチークなど8箱（販売価格計1万7490円）を盗んだ疑いが持たれています。7月24日、店長から「7月22日発生のコスメを万引きした女が防犯カメラに映っている」と警察に通報がありました。警察によりますと、女は所持していたショルダーバッグに商品を隠し、会計