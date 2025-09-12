４人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が１１月１日に開催される、カンテレ主催の大型音楽イベント「Ｌｉｖｅｊａｃｋ２０２５ＳＭＡＳＨＢＥＡＴＳＰ」（大阪城ホール）に出演することが１１日、分かった。メンバーの福田悠太は「昨今、ふぉ〜ゆ〜界隈では、フェスに出てみたいという思いが沸々と湧き上がり、僕らの一つの目標となっていました。大袈裟に言うとふぉ〜ゆ〜の夢です。それをカンテレさんは叶えてくれました。僕ら