来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、小林鷹之元経済安全保障担当大臣が、きのう出馬する意向を表明しました。自民党小林鷹之 元経済安全保障担当大臣「自由民主党の総裁選に臨む。その覚悟を固めました」小林元経済安全保障担当大臣はきのう、自らが立ち上げた政策勉強会の後、このように述べて、総裁選に出馬する意向を表明しました。推薦人20人の確保にもメドが立ったとした上で、来週16日にも正式な出馬会見を行う考