美唄市の市道で、2025年9月11日、乗用車と歩行者の男性（20）をはねる事故がありました。事故があったのは、美唄市カーウシュナイの市道です。9月11日午後7時半前、乗用車の運転手から「自転車のようなものにぶつかった」と110番通報がありました。警察によりますと、南東方向に向かっていた乗用車が、歩行者の男性（20）をはねたということです。男性は足などを骨折して病院に搬送されましたが、命に別条はありません。警察