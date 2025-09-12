13日に国立競技場で開幕する陸上世界選手権の日本代表会見が11日、都内で行われ、男子3000メートル障害の三浦龍司（23＝SUBARU）が同種目初のメダル獲得へ自信を見せた。前回大会6位、五輪では東京7位、パリ8位と入賞の常連。いずれの3大会でも優勝相当となる日本記録8分3秒43を7月にマークしたばかりで「メダル獲得を目標にしたい。今までで一番良い状態」と語った。予選は13日、決勝は15日。同じ国立開催だった4年前の東京五