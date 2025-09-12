どの銀行が取引先の業績を伸ばしたか。経営者ならば取引する金融機関を選ぶ際、最も欲しい情報だろう。同時に、地域経済の旗振り役を担う銀行にも大きな勲章になる。東京商工リサーチは全国160万社の企業データベースから、メインバンク別の増収増益率をランキングした。2017年（2016年決算）からランキングを作成し、2025年の1位は沖縄銀行、2位は琉球銀行、3位は北國銀行だった。沖縄勢が1、2フィニッシュ。北國銀行は3年連続で