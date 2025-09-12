FC東京は15日の東京Vとの東京ダービーに向け、続々とケガ人が戦列復帰した。左肩関節脱臼の手術から完全復活を目指すFW小柏は全体練習に合流し、実戦形式では主力組でもプレー。中断期間中には室屋、高らも戦列復帰し大一番に向けて役者がそろった。今季も辛苦の時を過ごした小柏は「いろんなふうに思う人がいるが、僕を期待して応援してくれる人のために頑張りたい」と復活ロードをひた走る。