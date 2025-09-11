こまめに連絡していた相手と突然連絡が取れなくなったらとても不安ですよね。今回は出張中の夫と突然連絡が取れなくなり、不安で一日中スマホを手放せなかった筆者の友人A子から聞いた、現代だからこそ起こるヒヤリとするエピソードです。 突然通話が切れてしまった 普段は仕事や休憩の合間を縫ってこまめに連絡をくれる夫なのですが、出張中に連絡が途絶えてしまうことがありました。 いざという時の為に身近な