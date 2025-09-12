歌手の中森明菜（６０）が３７年ぶりに明治のＣＭ動画に出演することが１１日、分かった。「明治ミルクチョコレート」の発売開始９９周年を記念した特別企画「Ｍｅｌｏｄｙｏｆｍｅｉｊｉ」の第１弾アーティストに決定。明菜が歌う「チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治♪」のフレーズでおなじみの「明治チョコレートのテーマ」（作曲・いずみたく氏）の歌唱動画が、１３日に特設サイトに公開される。１９８