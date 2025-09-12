元宝塚花組トップスターで女優の柚香光（ゆずか・れい、３３）が１１日、都内で行われた新作ミュージカル「十二国記―月の影影の海―」（１２月９〜２９日まで東京・日生劇場）の製作会見に出席した。小野不由美氏のファンタジー小説シリーズが原作。ミュージカルとしては世界初演になる。柚香は東宝製作のミュージカル初主演で、加藤梨里香（２７）と二人一役のキャラクター・陽子を演じる。「本当に光栄で、身が引き締ま