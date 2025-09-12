人気子役・増田梨沙（１１）の活躍がめざましい。昨年１０月期の日本テレビ系「放課後カルテ」で連続ドラマ初レギュラーを務め、そこからわずか１年で４作のドラマに出演。１０月１日スタートの同局系「おいしい離婚届けます」（水曜・深夜０時２４分、中京テレビ制作）には、物語の鍵を握る少女役で出演する。このほど、スポーツ報知に意気込みや今後の目標を語った。インタビューを行ったのは８月上旬。学業に習いごと、子役