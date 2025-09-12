9人組ガールズグループ・NiziUのMAKO、AYAKA、RIMAが、12日にオープンとなるロンドン発グローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」の日本初ストリートカフェ「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza（ジミー チュウ ストリートカフェ銀座）」にひと足先に来店した。【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziU「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza」は、ブランドの遊び心あふれる