8人組グループ・timeleszの寺西拓人、と橋本将生が、ブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド『キールズ』の「クリームキールズクリームUFC（製品名）」新ウェブCMが12日から公開されるた。【写真】白Tで爽やかに微笑む寺西拓人＆橋本将生「保湿力 × ベタつかない」特徴を持つ同商品にちなみ「その二面性ズルくない？」をコンセプトにした新ウェブCMではクリームUFCを塗り、さっそうと街を歩く寺西・橋本の姿が描かれ