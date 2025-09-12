元宝塚歌劇団花組トップの柚香光（ゆずか・れい、33）が11日、都内で、主演ミュージカル「十二国記−月の影影の海−」（12月9〜29日、東京・日生劇場など）の製作発表会見に登壇した。「十二国記」は30年以上にわたって書き継がれ、02年にはNHKでアニメ化もされた小野不由美氏の大河ファンタジー小説。今作が世界初の舞台化となる。24年5月に宝塚を退団した柚香は「東宝ミュージカルさん、本格ミュージカルに出演するのが初め