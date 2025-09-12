イスラエルのネタニヤフ首相は11日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区の入植地を大幅に拡大する合意に署名しました。入植地とは、イスラエルが1967年の戦争で占領した土地に造った住宅地で、国際法違反とされています。ネタニヤフ首相は11日、ヨルダン川西岸の入植地を大幅に拡大する合意に署名しました。パレスチナ人が将来、独立国家にしたいと考えている土地を分断することになります。ネタニヤフ首相は数千戸の住宅が建設さ