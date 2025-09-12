12日午前3時18分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、常陸大宮市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の真岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□