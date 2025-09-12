ロンバルディア杯の公式練習で調整する鍵山優真＝ベルガモ（共同）【ベルガモ共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ロンバルディア杯に出場する日本勢が開幕前日の11日、イタリアのベルガモで公式練習後に取材に応じ、男子で昨季世界選手権3位の鍵山優真は左足首痛のためジャンプの難度を落として臨む考えを明らかにした。12日のショートプログラム（SP）では左足を氷に突いて跳ぶ4回転トーループを回避