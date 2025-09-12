イギリスのチャールズ国王の次男、ヘンリー王子が10日、チャールズ国王と面会しました。2人が会うのは2024年2月以来、19カ月ぶりで、現地メディアは「和解に向けた大きな一歩になるかもしれない」と大々的に報じています。チャールズ国王の次男ヘンリー王子は、拠点としているアメリカ西海岸から慈善活動などを目的にイギリスを訪れていて、10日、ロンドンのクラレンスハウスを訪れ国王と面会しました。2人が会うのは2024年2月以来