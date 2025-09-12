トランプ大統領に近い政治活動家、チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した事件で、FBI（連邦捜査局）は11日、事件に関与しているとみられる人物の画像を公開し、10万ドルの懸賞金をかけて情報提供を呼びかけました。この事件は10日、アメリカ・ユタ州の大学でトランプ氏に近い政治活動家、チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡したもので、容疑者は今も逃走しています。FBIは11日、事件に関与しているとみられる人物の画像を公開し