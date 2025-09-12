気象台は、午前2時39分に、大雨警報（土砂災害）を呉市、熊野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・呉市、熊野町に発表 12日02:39時点広島県では、12日朝まで土砂災害に警戒してください。南部では、12日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市中区□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■広島市東区□大雨警報・土砂災害12日