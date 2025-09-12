「ドジャース９−０ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、二回に５試合連続安打となる適時打を放ち、３打数１安打１打点だった。チームは９−０で勝って４連勝。地区優勝へのマジック「１３」が再点灯した。鮮やかな初球攻撃だった。大谷が快音を響かせたのは二回。２点を先制し、なお２死三塁の好機で打席が回った。内寄りの