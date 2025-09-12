ドジャース・ロバーツ監督が１０日、佐々木の配置転換の可能性を示唆した。「右肩インピンジメント症候群」で５月から負傷者リスト入りしている右腕について「先発として準備するのか、役割を変えるのか。全ての選択肢をテーブルに乗せて話し合う」と明かした。佐々木は当初、先発投手として復帰する予定だったが、チームは先発６人制を採用し、エースの山本を筆頭にカーショー、グラスノーら先発陣は安定している。