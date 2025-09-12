12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万4500円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては127.50円高。出来高は9186枚となっている。 TOPIX先物期近は3144ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.76ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44500