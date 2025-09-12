12日午前1時50分、広島県と気象台は、府中市、三次市、庄原市、神石高原町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・府中市・三次市・庄原市・神石高原町