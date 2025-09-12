東京の羽田空港では11日の雷雨の影響で、地上の作業ができず航空機の運航に大きな影響が出ました。全日空と日本航空で11日は、あわせて128便が欠航し、およそ2万7000人に影響が出ました。機材繰りなどの影響で、全日空では12日も20便が欠航する見込みだということです。