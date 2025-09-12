肉に包まれた野菜のジューシーさと、ご飯がすすむ味つけでみ〜んな大好きな肉巻き。薄切り肉を細く切った野菜に、1個ずつくるくる巻くのが定番。ですが……！ 野菜の切り方や肉の巻き方次第で新鮮なビジュアルの肉巻きを楽しめちゃうんです！今回は輪っか状の見た目がキュートで、肉に包まれたとろっとろの玉ねぎが最高なオニオンリング風肉巻きをご紹介。粒マスタードでうまみと酸味をきかせた味わいも、新しいおいしさですよ。『