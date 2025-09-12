この日の為替市場は米経済指標を受けてドル安が強まる中、ポンドドルは買いが優勢となっており１．３５７５ドル付近に上昇している。今年の５月以降強い上値抵抗となっている１．３６ドルの水準にはなお慎重なものの、底堅さは堅持している状況。一方、ポンド円は一旦２００円台を回復したものの、ドル円が失速していることから、２００円台は維持できていない状況。２００円の水準は昨年後半以降、強い上値抵抗となっているが、