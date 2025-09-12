11日、東京・大田区のコンテナが保管されている場所で、コンテナが倒れ作業員2人が下敷きになる事故があり、1人が死亡しました。警視庁によりますと、11日午後4時前、大田区令和島のコンテナが保管されているターミナルで、複数のコンテナが崩れ重機で積み下ろし作業をしていた作業員の男性2人が下敷きになりました。このうち1人は、およそ3時間後に救助されましたが、現場で死亡が確認されました。もう1人は自力で脱出し、病院へ