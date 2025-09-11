彼氏から「重い」とは思われたくはないもの。でも、男性はどんな時にそう感じるのでしょうか？そこで今回は、彼氏に「重い」と思われる行動を紹介します。過去のミスを蒸し返してくる彼氏との間で不和が生じると、何かと過去の彼氏のミスを蒸し返してくる行動に彼氏は「重い」と感じてしまうもの。彼氏からすると「過去のミスは現在の状況と全く関係ないもの」なのでイライラしてくること間違いなし。それに、誰しも自分に落ち度の