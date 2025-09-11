あなたが普段何気なく使っている口癖のなかには、実は男性から「可愛い」と思われるフレーズがあるかも。そこで今回は、男性が可愛く感じる「女性の一言」を紹介します。｜受け答えのはじめに「うん！」彼から聞いた言葉に対して、まずは「うん！」と相槌を打つ女性は、男性にとって安心できる存在。素直に「うん！」と答えてくれる彼女は、ちゃんと相手を受け入れていて、安心感を与えます。信頼関係も深まり、男性はもっと心を開