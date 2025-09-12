◇ナ・リーグパドレス1―2レッズ（2025年9月10日サンディエゴ）パドレスは逆転負けで手痛い2連敗となり、同地区首位ドジャースと3ゲーム差に離された。先発ピベッタは7回4安打無失点と好投。しかし2番手以下が失点を重ね1点のリードを守れなかった。「ニック（ピベッタ）は十分に仕事を果たしてくれたのだが…」とマイク・シルト監督。松井は1―2の9回1死一、二塁から4番手で投げ、先頭を四球で満塁を背負ったが三振