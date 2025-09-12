ドジャース・山本の次回登板が12日（日本時間13日午前11時15分開始）の敵地でのジャイアンツ戦に決まった。9回2死から本塁打を打たれて無安打無得点試合を逃した6日のオリオールズ戦から中5日で、12勝目を懸け先発する。相手先発はサイ・ヤング賞3度、現役最多265勝を誇る42歳右腕バーランダーで、初めての投げ合いが実現する。大谷はこれまで数々の名勝負を演じてきたライバル右腕と、エンゼルス時代（バーランダーはアスト