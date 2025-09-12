◇ナ・リーグカブス3―2ブレーブス（2025年9月10日アトランタ）カブスの鈴木は昨季のサイ・ヤング賞左腕セールから犠飛を放ち2連勝に貢献した。2―1の5回1死三塁で低めのスライダーを捉え右翼へ打ち上げた。「追い込まれた時点で、なかなか簡単に打てる投手ではないので、最低限犠牲フライでいいやと思っていた」と今季91打点目を挙げた。初回に四球を選び19試合連続出塁、9回の左前打で6試合連続安打をマーク。チーム