ドジャースのベーツ打撃コーチが、大谷が7日のオリオールズ戦で菅野から2本塁打した際にゴルフのパッティングのポーズを2度披露した経緯を語った。6日の同戦で山本が9回2死まで無安打無得点の快投もサヨナラ負け。7日朝に大谷、ベッツ、フリーマンのグループチャットに「確実に“パー”を取りにいけばいい」とゴルフに例えたメッセージを送信した。大谷が最高の結果とポーズで応えた。同コーチは「今後も続けていくと思うよ