東京と神奈川が記録的な大雨に見舞われ、世田谷区などでは川が氾濫したほか、冠水や浸水の被害が各地で相次ぎました。【写真を見る】首都圏で記録的大雨…都内で川が氾濫冠水した道路を歩く子どもの姿もコンテナ倒れ“下敷き”1人死亡東京・目黒区では観測史上最高雨量も【news23】喜入友浩キャスター「雷です！11日午後10時前の大田区です。いま稲光が見えました。そして大粒の雨も降り始めました」断続的に激しい雨が降り