12日午前1時30分、岡山県と気象台は、高梁市、新見市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので警戒してください。＜解除された市区町村＞・高梁市・新見市