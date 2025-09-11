どんなに仲の良いカップルでも、気づかないうちに小さなほころびが積み重なり、ある日突然「もう無理かも」と感じる瞬間が訪れるるもの。でも、関係が壊れる前には共通するサインが表れるんです。そこで今回は、そんな恋の終わりを告げる「サイン」を紹介します。会話が“情報共有だけ”になっている「今日疲れた」「明日何時に帰る？」といった“情報共有だけ”の会話になっていませんか？本音や感情をシェアできない状態が続くと